Кабмин утвердил изменения в списке не входящих в структуру минфина подведомственных учреждений

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров утвердил изменения в «Список не входящих в структуру министерства финансов Азербайджанской Республики подведомственных учреждений».

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов, 1 декабря премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Отмечено, что постановление направлено на ускорение цифровизации управления государственными финансами, расширение электронных услуг и формирование институциональной структуры в соответствии с новыми функциональными требованиями.

Согласно информации, указанные изменения внедряются в рамках реализации задач, вытекающих из указа Президента Азербайджанской Республики «О дополнительных мерах по организации эффективного управления государственными финансами» от 25 августа 2025 года.

Указом поручено создать информационную систему "Цифровое государственное финансирование" для более эффективного управления сферами государственных финансов на единой платформе с учетом бюджетных, налоговых, таможенных, государственных пошлин, дивидендов и других поступлений от государственных и юридических лиц публичного права, созданных от имени государства. В качестве основных задач в этом направлении определены обеспечение электронного обмена финансовыми документами между государственными органами и организациями, проведение государственных закупок на основе электронных договоров и внедрение новых цифровых решений.

Подчеркнуто, что данное решение закрепляет изменения, внесенные в институциональный статус Информационно-вычислительного центра министерства финансов, на правовом уровне, и в дальнейшем Центр будет действовать под названием ООО «Цифровой финансовый центр».

Новая структура создаст условия для разработки, эксплуатации, модернизации и эффективной организации бесперебойной работы финансовых информационных систем, внедрения и укрепления механизмов управления в соответствии с действующими стандартами информационной безопасности, обеспечения бесперебойной работы основного и резервного центров обработки данных, а также более гибкого и интегрированного управления финансовыми операциями в электронной среде. Принятые изменения будут существенно способствовать повышению прозрачности, эффективности и цифровизации управления государственными финансами», — говорится в сообщении.

