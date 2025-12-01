Ограничения на импорт сельхозживотных из Грузии сняты

БАКУ /Trend/ - Согласно официальным уведомлениям Всемирной организации здравоохранения животных, в некоторых странах региона в последние месяцы наблюдаются тенденции к стабилизации эпизоотической ситуации по особо опасным инфекционным заболеваниям животных и зафиксировано снижение динамики распространения заболеваний.

Как сообщает Trend, информацию об этом опубликовало Агентство пищевой безопасности Азербайджана.

Кроме того, отмечается, что в официальной информации, предоставленной Национальным агентством безопасности пищевых продуктов министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, по результатам ветеринарных мероприятий и мониторинга, проведенных в стране, эпизоотическая ситуация оценивается как стабильная. Также предоставлена ​​официальная гарантия полного соблюдения ветеринарно-санитарных требований, постоянного мониторинга эпизоотической ситуации и минимального риска распространения особо опасных инфекционных заболеваний животных.

В связи с этим с 1 декабря 2025 года снимается ограничение, введенное Агентством пищевой безопасности на импорт животных из Грузии для разведения, в том числе племенного.

