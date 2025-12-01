Обнародован объем экспорта продукции через таможню провинции Гум

БАКУ /Trend/ - За 8 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 21 ноября 2025 года) из провинции Гум, расположенной в центре Ирана, было экспортировано 115 тысяч тонн продукции на сумму около 136 миллионов долларов.

Как сообщает Trend, об этом местным СМИ заявил генеральный директор таможенного управления иранской провинции Гум Эсфандияр Дерикванди.

По его словам, в провинции прилагаются необходимые усилия для создания необходимых условий для экспорта различных видов продукции.

Дерикванди отметил, что одним из важных приоритетов экономического развития провинции Гум является увеличение объемов и стоимости экспорта продукции. В последние годы таможня провинции прилагает усилия для минимизации сроков экспорта продукции.

Следует отметить, что в иранской провинции Гум действует около 2 тысяч промышленных предприятий, на которых занято более 57 тысяч человек.