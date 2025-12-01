В Баку прошла презентация Soulmind в преддверии Международной программы сертификации коучей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском доме малого и среднего бизнеса состоялось мероприятие, посвящённое презентации бренда Soulmind. В числе участников были представители государственных органов и общественных структур, руководители компаний, представители бизнес- и инновационного сообществ, СМИ и молодёжь, сообщает Trend Life.

Мероприятие прошло в преддверии Международной программы сертификации коучей (ICC), которая состоится 12, 13 и 14 декабря. Проект реализуется в рамках меморандума о сотрудничестве между Soulmind и Всемирной коучинговой организацией (WCO) из Хельсинки (Финляндия) и символизирует начало нового этапа развития коучинга в Азербайджане.

Торжественное открытие мероприятия сопровождалось исполнением Государственного гимна Азербайджана и минутой молчания в память о героях, павших за территориальную целостность страны.

В ходе встречи гостям подробно рассказали о миссии Soulmind и направлениях его деятельности, которые предлагают современные, научно обоснованные и высокоэффективные практические подходы в области личностного развития, психологии, корпоративного управления и коучинга. Эта модель комплексно поддерживает как развитие отдельных людей, так и устойчивый рост организаций. Бренд предоставляет индивидуальные и корпоративные программы поддержки, помогая раскрывать потенциал отдельных людей и команд в соответствии с международными стандартами.

Выступающие подчеркнули важность Soulmind для укрепления человеческого капитала в организациях и внедрения современных моделей управления. Гостям представили стратегию развития, структуру предоставляемых услуг и ближайшие проекты. Особое внимание уделялось программам по психологической безопасности в корпоративной среде, командной динамике и управлению поведенческими рисками, с демонстрацией практических примеров их влияния на внутренние процессы компаний. Soulmind уже наладил сотрудничество с рядом авторитетных европейских учреждений, а его международный опыт адаптируется с учетом национальных ценностей для интеграции на местный рынок.

В завершение мероприятия участники поделились своими отзывами и предложениями, обсудили возможные направления сотрудничества в будущем.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az