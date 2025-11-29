Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Проведены консульские консультации между Азербайджаном и Польшей (ФОТО)

Политика Материалы 29 ноября 2025 23:54 (UTC +04:00)
Проведены консульские консультации между Азербайджаном и Польшей (ФОТО)

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 28 ноября в столице Польши Варшаве состоялись первые консульские консультации между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Республики Польша.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, азербайджанскую делегацию на консультациях возглавлял начальник Консульского управления министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Эмиль Сафаров, а польскую делегацию – начальник Департамента консульских дел министерства иностранных дел Республики Польша Юстина Хшановска.

В ходе консульских консультаций были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в сфере консульских услуг с Республикой Польша, включая возможность подписания новых двусторонних документов в данной сфере и цифровизации консульских услуг.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о перспективах многостороннего и двустороннего сотрудничества и расширения связей в сферах юстиции, внутренних дел, прокуратуры, миграции, а также в консульской сфере.

Проведены консульские консультации между Азербайджаном и Польшей (ФОТО)
Проведены консульские консультации между Азербайджаном и Польшей (ФОТО)
Проведены консульские консультации между Азербайджаном и Польшей (ФОТО)
Проведены консульские консультации между Азербайджаном и Польшей (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости