bp о ходе реализации проекта электрификации терминала Сангачал

БАКУ/Trend/ - Строительные работы по проекту электрификации терминала Сангачал (Sangachal Terminal Electrification, STEL) идут безопасно и в соответствии с графиком, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на компанию bp, которая является оператором терминала.

Инвесторами терминала являются bp, SOCAR, TPAO, LUKOIL, SGC, NICO, MOL, INPEX, ExxonMobil, ITOCHU, ONGC Videsh, Eni, MVM и TotalEnergies.

На сегодняшний день по проекту заключены три ключевых контракта, которые обеспечат полную электрификацию терминала к концу 2028 года:

EPC-контракт (инжиниринг, снабжение и строительство). Стоимость — около 43 млн долларов. Контракт заключен с AzerEnerji OJSC. В его рамках выполняются три основных направления: строительство новой подстанции, прокладка подземных кабелей и монтаж воздушных линий электропередачи. Гражданские работы почти завершены, в ближайшее время начнется установка оборудования и прокладка кабелей.

Контракт на строительство и изготовление оборудования. Стоимость — 19 млн долларов, подрядчик — Azfen. Контракт охватывает монтаж трансформаторов, синхронных компенсаторов, ограничительных реакторов и новой 110 кВ распределительной подстанции. Строительные работы на терминале стартовали в августе 2025 года и ведутся на нескольких участках, включая подготовку фундаментов для ключевого оборудования.

Контракт на инжиниринг и снабжение. Стоимость — 7 млн фунтов, подрядчик — SOCAR KBR. В рамках контракта выполняются детальное проектирование, поставка оборудования и управление закупками, а также поддержка строительства, пуско-наладочных работ и планирования готовности к эксплуатации. В настоящее время ведется детальный инжиниринг и ускоренная поставка оборудования.

Отметим, что проект STEL разрабатывается и управляется bp.

Завершение проекта планируется в два этапа: первый — в середине 2027 года, второй — к концу 2028 года.

Проект связан с солнечной электростанцией Shafag (Джебраил) мощностью 240 МВт, которая строится в Джебраильском районе Азербайджана по новой коммерческой модели «виртуальной передачи энергии». Это позволит терминалу подключиться к национальной сети, управляемой AzerEnerji, через новые объекты как внутри терминала, так и за его пределами, включая новую подстанцию 220/110 кВ.

Ожидается, что вместе проекты Shafag и STEL позволят сократить эксплуатационные выбросы терминала Сангачал примерно на 50% на протяжении его будущей работы.

После полной электрификации терминала семь газовых турбин, используемых для выработки энергии, будут поэтапно выведены из эксплуатации, что позволит направить сэкономленный топливный газ на экспорт.