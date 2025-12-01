Проведены учебные сборы с военнообязанными (ФОТО)

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Общество Материалы 1 декабря 2025 19:21 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на текущий год, в рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу, в Н-ской воинской части Сил специального назначения были проведены очередные учебные сборы с группой военнообязанных, призванных из запаса.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Сначала для военнообязанных были организованы занятия в учебных классах, в ходе которых им были разъяснены требования уставов и правила безопасности. Затем в учебном центре участниками были выполнены упражнения по физической, тактико-специальной подготовке и навыкам разведки.

Отметим, что основной целью учебных сборов является повышение уровня боевой подготовки военнообязанных, призванных из запаса, обучение их новым военным знаниям, а также совершенствование их практических навыков.

