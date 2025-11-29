В Азербайджане увеличилось кредитование сектора связи и транспорта

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 ноября объем кредитования сектора связи и транспорта банками и небанковскими организациями, действующими в Азербайджане, достиг 2,124 млрд манатов.

Об этом ​​Trend сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, этот показатель на 29 млн манатов, или 1,4% больше в месячном сравнении, и на 311,2 млн манатов, или 17,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Следует отметить, что в целом по Азербайджану по состоянию на 1 ноября портфель кредитов реальному сектору составил 31,714 млрд манатов.

Это на 144,3 млн манатов, или 0,5%, больше в месячном сравнении, и на 3,4 млрд манатов, или 12,1% больше показателя за аналогичный период 2024 года.