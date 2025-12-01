Внук великого Бюльбюля назначен дирижёром Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли

БАКУ /Trend Life/ - Муртуза Бюльбюль назначен дирижёром Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева,

Муртуза Бюльбюль родился в 2001 году в семье композитора, народного артиста Азербайджана Полада Бюльбюльоглу. Его дед - основатель азербайджанской вокальной школы, выдающийся оперный певец, музыковед-фольклорист, педагог, один из основоположников азербайджанского национального музыкального театра, народный артист Азербайджана и СССР Бюльбюль. Музыкальное образование получил сначала в Московской детской музыкальной школе имени Бетховена. В 2020 году окончил Академический музыкальный колледж при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского (отделение хорового дирижирования, класс Леонида Павлова), а затем с отличием - факультет оперно-симфонического дирижирования Московской консерватории (класс Вячеслава Валеева). Своё мастерство он также совершенствовал в Вене под руководством Гюнтера Нойхольда и в Берлине под руководством Йоханнеса Вильнднера.

Дирижёрский дебют Муртузы Бюльбюля состоялся в 2015 году в Баку с Азербайджанским государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибейли. С тех пор он выступал с Российским национальным оркестром, Академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии, Московским академическим симфоническим оркестром, Симфоническим оркестром Государственной кинематографии РФ, Московским молодёжным камерным оркестром и другими престижными коллективами. Также дирижёр успешно гастролировал в Германии, Италии и Казахстане.

