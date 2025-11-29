Американская компания планирует вывести свои продукты на азербайджанский рынок

БАКУ /Trend/ - Американская компания ENERVIEW, специализирующаяся на инновационных решениях в сфере искусственного интеллекта (AI) и Интернета вещей (IoT) для оптимизации добычи нефти и газа, планирует вывести свои продукты на азербайджанский рынок.

Как сообщает Trend, об этом заявил главный операционный директор компании ENERVIEW Сами Сухейл в кулуарах Каспийской технической конференции SPE в Баку.

Компания выразила интерес к развитию сотрудничества с нефтяными компаниями региона, предлагая технологии для оптимизации добычи нефти и продления срока службы оборудования.

По словам Сами Сухейла, их продукт представляет собой платформу, которая позволяет инженерам в кратчайший срок планировать рабочий день и оперативно выявлять проблемные скважины, чтобы предотвратить потери добычи и сократить расходы на эксплуатацию. Компания уже ведет переговоры с местными предприятиями и исследует возможности увеличения добычи и продления срока службы оборудования.

"ENERVIEW планирует расширение на новые рынки, включая страны Каспийского региона", - сказал он.