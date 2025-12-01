Президент Ильхам Алиев выделил 2 миллиона манатов на ремонт дороги в Зардабе - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 2 миллиона манатов в целях капитального ремонта автомобильной дороги Зардаб – Меликумудлу – Чаллы – Салахлы – Гусейнханлы – Ханмамедли Зардабского района.

Как сообщает в понедельник Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. В целях капитального ремонта автомобильной дороги Зардаб – Меликумудлу – Чаллы – Салахлы – Гусейнханлы – Ханмамедли, соединяющей 5 населенных пунктов с населением восемь тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.19.21 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 10 января 2025 года номер 445, выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально 2,0 (два) миллиона манатов.

2. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3. Министерству экономики Азербайджанской Республики предусмотреть в разделе расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год финансовые средства, необходимые для продолжения капитального ремонта автомобильной дороги, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

4. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения", - говорится в документе.