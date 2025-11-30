В турецком городе Ван откроется новое генеральное консульство Ирана

БАКУ/ Trend/ - В турецком городе Ван в ближайшем будущем будет открыто генеральное консульство Ирана.

Как сообщает Trend, об этом заявил глава МИД Ирана Сейед Аббас Арагчи на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Тегеране 30 ноября.

По словам Арагчи, новое консульство придаст новый импульс отношениям между двумя странами и увеличит число генеральных консульств Ирана в Турции. Помимо выполнения обычных консульских функций, оно будет способствовать развитию сотрудничества между приграничными провинциями Ирана и Турции.

Иранский министр подчеркнул, что Иран и Турция — не только соседи, но и дружественные страны с богатой исторической и культурной связью. Границы двух стран на протяжении многих лет остаются границами мира и дружбы. В связи с этим 2025 год был объявлен «Годом культуры Ирана и Турции», в рамках которого проводится множество совместных мероприятий.

Отметим, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сегодня посетил Тегеран для переговоров с иранскими официальными лицами.