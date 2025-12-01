Франция увеличила закупки нефти у Азербайджана более чем в три раза

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре текущего года из Азербайджана во Францию ​​было экспортировано 281,1 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 143,1 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель в стоимостном выражении на 86 миллионов долларов США или в 2,5 раза, в натуральном – на 191,4 тысячи тонн или в 3,1 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За указанный период Франция заняла 12-е место среди стран, куда Азербайджан экспортирует больше всего нефти.

Следует отметить, что в январе-октябре 2025 года Азербайджан экспортировал около 20,8 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов на сумму свыше 10,9 миллиарда долларов.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, этот показатель в денежном выражении уменьшился на 1,9 миллиарда долларов (15%), а по объёму вырос на 182,6 тысячи тонн (0,9%).