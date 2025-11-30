Uzbekistan Airways завершила обновление ПО на всех Airbus A320/321

ТАШКЕНТ /Trend/ - Uzbekistan Airways полностью завершила обновление программного обеспечения на всех самолетах семейства Airbus A320/321 ceo/neo в соответствии с экстренной директивой по летной годности, выпущенной концерном Airbus, передает Trend.

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) 28 ноября 2025 года потребовало обновить ПО одного из бортовых компьютеров (ELAC), чтобы устранить уязвимость, возникающую при сильном солнечном излучении. На выполнение предписания был отведён всего один день.

Инженеры Uzbekistan Airways оперативно подготовили и реализовали план обновления, охвативший весь парк воздушных судов A320/321 ceo/neo. На 29 ноября 2025 года работы завершены, а окончательная проверка и завершение всех процедур должны быть выполнены до 23:00 по ташкентскому времени.