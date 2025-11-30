В Кыргызстане начались досрочные выборы депутатов парламента

БИШКЕК/ Trend/ - Сегодня в 8:00 по местному времени в Кыргызстане открылись избирательные участки, где стартовало голосование на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша (парламент).

Как сообщает в воскресенье Trend, голосование проходит после решения предыдущего созыва парламента, который 25 сентября принял решение о самороспуске. Этот шаг был объяснен необходимостью развести по времени парламентскую кампанию и предстоящие президентские выборы, которые назначены на январь 2027 года.

Всего в стране открыто 2 492 избирательных участка, включая 100 за рубежом, из них 40 - в Российской Федерации. Голосовать могут граждане Кыргызстана, достигшие 18-летнего возраста и прошедшие биометрическую регистрацию. В списки избирателей внесены 4 294 243 человека.

Для обеспечения порядка и предотвращения нарушений в день голосования дежурят более 10 000 сотрудников правоохранительных органов. Голосование продлится до 20:00. Предварительные результаты ожидаются практически сразу после закрытия участков, а окончательные итоги планируется подвести и официально объявить до 14 декабря.