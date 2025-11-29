Деятели культуры Азербайджана и Турции представили грандиозный концерт (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся грандиозный концерт "Один народ - два государства", посвященный нерушимому братству и культурному единству между Азербайджаном и Турцией, с участием представителей общественности обеих стран, сообщает Trend Life.

В начале концерта присутствующие почтили светлую память шехидов минутой молчания. Затем прозвучали Государственные гимны Азербайджана и Турции.

Перед концертом с речами выступили посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн, председатель Управления по делам турок за рубежом и родственных общин Абдулхади Турус, а также председатель Фонда культуры и продвижения Элязыга в Анкаре, профессор Кадирхан Сюнгюроолу, которые подчеркнули важность культурного сотрудничества между двумя странами.

В концерте приняли участие Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением всемирно известного дирижера Бужора Хойнича и азербайджанского дирижера Мустафы Мехмандарова, а также солисты: Зейнеп Халваши (меццо-сопрано), Фериал Тюркоглу (сопрано), Айдын Уштук (тенор), Мехмет Йылмаз (бас-баритон) и Тургай Джошкун (канон).

В программе прозвучали симфоническая поэма Бужора Хойнича "Харпут" (в 10 частях), "Турецкий марш" и "Гайтагы" Ниязи, азербайджанская народная песня "Сары гялин", произведение Узеира Гаджибейли "Чырпынырды Гара дениз".

В завершение концерта Фонд культуры и продвижения Элязыга преподнес специальные подарки дирижёрам.

Этот великолепный концерт, организованный деятелями культуры Азербайджана и Турции, стал символом дружбы и братства, подарив слушателям незабываемый музыкальный вечер.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

