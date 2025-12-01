Стали известны последние подробности по участию Али Керимли в деле Рамиза Мехтиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Как известно, в ходе уголовного дела, связанного с действиями Рамиза Мехтиева, направленными на насильственное захват государственной власти, к следствию были привлечены различные лица, в том числе Али Керимли.

В настоящее время известно, что по уголовному делу допрашиваются различные лица.

Из допросов следует, что основные подозрительные сделки, сценарий которых был написан в России, начались именно в 2012–2013 годах.

Близкий друг Рамиза Мехтиева - Аббас Аббасов, которого он защищал, несмотря на неоднократные разоблачения его деятельности против Азербайджана, в 2012 году создал «Российский союз азербайджанских организаций», известный в России как «Союз миллиардеров». А владелец компании «ИБРУС» (ИБ – Ибрагимбеков, РУС – Рустам) Рустам Ибрагимбеков вместе с Аббасом Аббасовым стали членами Координационного совета «Союза миллиардеров».

Сразу после этого Рустам Ибрагимбеков, в рамках своей миссии, создает с Али Керимли, Джамилем Гасанлы, Гюльтекин Гаджибейли "Национальный совет" с капиталом "Союза миллиардеров".

Али Керимли, совершая очередную серьезную ошибку в своей жизни, превращает переживающую упадок партию "Народный фронт Азербайджана" (ПНФА) в инструмент «Национального совета», созданного Рустамом Ибрагимбековым, проживающим в России.

Более весомые доказательства этих широко известных событий были обнаружены в доме Рамиза Мехтиева после обнародования шокирующих телефонных переговоров.

Другим интересным аспектом дела является то, что в последующие годы упомянутые капиталы перетекали в дом самого Али Керимли от имени НФА, часть из которых предлагалась лицам, участвовавшим в беспорядках и т.д.

Примечательно также, что указанный капитал в последующие годы продолжал поступать на личный счет Али Керимли от имени ПНФА, часть средств предлагалась лицам, привлеченным к участию в беспорядках, и так далее.

Уже давно внимание многих привлекает тот факт, что постоянные митинги Али Керимли прекратились именно одновременно с отставкой Рамиза Мехтиева.

Согласно ранее опубликованным в прессе данным, при обыске в доме председателя ПНФА Али Керимли Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана обнаружила материалы, связанные с «Союзом миллиардеров», – первоначальную редакцию письма Рамиза Мехтиева, не опубликованного в СМИ, и другие документы.

Известно, что СГБ не обращает внимания на несерьезные разговоры, не подтвержденные фактами.

В ходе расследования также полностью подтвердился факт того, что Гюльтекен Гаджибейли, не желавшая уступать Али Керимли, сумела получить свою "долю". Например, в форме недвижимости в Баку и Гёранбое.

В 15-этажном здании по адресу г. Баку, Насиминский район, улица Диляры Алиевой, 251A, построенном ООО NLT, владельцем которого является зять Рамиза Мехдиева Ильхам Алисафтар оглы Алиев, а его племянник Орхан Фикрет оглы Алиев является законным представителем, Гюльтекин Гаджибейли тайно были подарены две современные квартиры (в отремонтированном состоянии).

Одна из этих квартир оформлена на имя отца Гюльтекин Гаджибейли, Юниса Гаджиева. Речь идёт о квартире номер 183, расположенной по этому адресу, площадью 179,4 кв. м. В настоящее время Г. Гаджибейли сдает в аренду эту квартиру за немалую сумму. А откуда у Г. Гаджибейли возьмется ежемесячная прибыль?!

Другая квартира на 13-м этаже этого дома, подаренная Г. Гаджибейли «серым кардиналом» за особые «заслуги», зарегистрирована на имя сестры Гюльтекин, Айтен Гаджиевой. Сама Г. Гаджибейли живет одна в четырёхкомнатной квартире площадью 178,18 кв. м. Указанное не опровергается ни Рамизом Мехтиевым и его семьей, ни Гюльтекин Гаджибейли и ее семьей.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!