В Азербайджане увеличилось кредитование промышленности и производственного сектора

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 ноября объем кредитования промышленности и производственного сектора банками и небанковскими организациями, действующими в Азербайджане, достиг 1,693 млрд манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ​​Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, данный показатель на 19,3 млн манатов, или на 1,1% больше в месячном сравнении и на 126,9 млн манатов, или на 8,1%, больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Следует отметить, что в целом в Азербайджане по состоянию на 1 ноября портфель кредитов, выданных реальному сектору, составил 31,714 млрд манатов.

Это больше на 144,3 млн манатов, или на 0,5% в месячном сравнении, и на 3,4 млрд манатов, или на 12,1% показателя за аналогичный период 2024 года.