Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 1 декабря

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 1 декабря.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9717 маната, 1 турецкая лира — 0,0400 маната, 100 российских рублей — 2,1924 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1.7000
|EUR
|1.9717
|AUD
|1.1124
|BYN
|0.5745
|BGN
|1.0082
|AED
|0.4628
|KRW
|0.1156
|CZK
|0.0815
|CNY
|0.2403
|DKK
|0.264
|GEL
|0.6297
|HKD
|0.2183
|INR
|0.019
|GBP
|2.2485
|SEK
|0.1798
|CHF
|2.1138
|ILS
|0.5217
|CAD
|1.2157
|KWD
|5.5394
|KZT
|0.3322
|QAR
|0.4664
|KGS
|0.0195
|HUF
|0.5165
|MDL
|0.1
|NOK
|0.168
|UZS
|0.0143
|PKR
|0.6049
|PLN
|0.4654
|RON
|0.3872
|RUB
|2.1924
|RSD
|0.0168
|SGD
|1.3112
|SAR
|0.4531
|XDR
|2.3096
|TRY
|0.04
|TMT
|0.4857
|UAH
|0.0402
|JPY
|1.0929
|NZD
|
0.9743