Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 1 декабря

Экономика Материалы 1 декабря 2025 09:11 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 1 декабря.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9717 маната, 1 турецкая лира — 0,0400 маната, 100 российских рублей — 2,1924 маната.

Код Курс
USD 1.7000
EUR 1.9717
AUD 1.1124
BYN 0.5745
BGN 1.0082
AED 0.4628
KRW 0.1156
CZK 0.0815
CNY 0.2403
DKK 0.264
GEL 0.6297
HKD 0.2183
INR 0.019
GBP 2.2485
SEK 0.1798
CHF 2.1138
ILS 0.5217
CAD 1.2157
KWD 5.5394
KZT 0.3322
QAR 0.4664
KGS 0.0195
HUF 0.5165
MDL 0.1
NOK 0.168
UZS 0.0143
PKR 0.6049
PLN 0.4654
RON 0.3872
RUB 2.1924
RSD 0.0168
SGD 1.3112
SAR 0.4531
XDR 2.3096
TRY 0.04
TMT 0.4857
UAH 0.0402
JPY 1.0929
NZD

0.9743
