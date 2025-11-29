Проведен обыск в доме Мамеда Ибрагима

БАКУ /Trend/ - В рамках уголовного дела в отношении Рамиза Мехтиева СГБ провела обыск в доме члена правления Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мамеда Ибрагима, сообщает Trend.

Отметим, что ранее был проведен обыск в доме председателя ПНФА Али Керимли.

Напомним, что Сабаильский районный суд вынес решение по уголовному делу в отношении Рамиза Мехтиева. Согласно решению, суд удовлетворил ходатайство в отношении Рамиза Мехтиева, привлечённого к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления, и избрал в качестве меры пресечения домашний арест сроком на 4 месяца.

Ему предъявлены обвинения по статьям 278.1 (Действия, направленные на захват государственной власти), 274 (Государственная измена) и 193-1.3.2 (Легализация имущества, полученного преступным путем) УК.