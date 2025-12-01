Интерес к азербайджанскому искусству ковроткачества растет во всем мире - Эльдар Гаджиев в передаче «Диалог с Тофиком Аббасовым» (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На аналитической платформе Baku Network вышел новый выпуск программы «Диалог с Тофиком Аббасовым».

Как сообщает в понедельник Trend, гостем студии стал известный мастер ковроткачества, член Союза художников Азербайджана, профессор Европейского университета и Европейской академии естественных наук Эльдар Гаджиев. Беседа была посвящена духовной, художественной и национальной роли азербайджанского ковра, а также вопросам культурного наследия и противодействия попыткам его присвоения.

Эльдар Гаджиев отметил, что ковер для азербайджанцев — это не просто предмет быта, а часть культурного кода: «Мы росли на коврах, на стенах висели ковры — это символ, сопровождающий нас всю жизнь».

Мастер подчеркнул, что азербайджанские ковры всегда отличались от персидских или ковров других школ: если тебризская традиция характеризуется растительным орнаментом, то такие школы, как карабахская, газахская, ширванская, губинская, основаны на геометрической символике, что придает им особое философское и мистическое значение. Именно эта геометрия, по его словам, вызывает восхищение в Европе и Америке.

Отдельно Эльдар Гаджиев остановился на карабахской школе ковроткачества, отметив ее яркость, насыщенность цветом и мотивами, связанными с Шелковым путем: «В Джебраиле и Шуше ткали ковры с розами, цветами».

Эльдар Гаджиев подчеркнул, что каждая региональная школа ковроткачества страны имеет свои особенности — по плотности ткания, орнаменту, краскам, — что свидетельствует о развитой национальной системе художественных ремесел.

Он рассказал о своей коллекции, созданной после Победы Азербайджана: «Я синтезирую карабахские орнаменты с новыми идеями — в моих коврах отражены карабахский конь, национальная одежда, символика возрождения».

По словам художника, интерес к азербайджанскому искусству ковроткачества растет во всем мире — его миниатюры по мотивам "Хамсе" Низами приобретают коллекционеры из Великобритании и Германии, а выставки проходили во Франции, ОАЭ и Украине.

Отдельная часть программы была посвящена мультикультурализму как естественному явлению в азербайджанском обществе.

«В Азербайджане веками жили талыши, лезгины, горские евреи. Мы не просто сосуществуем — мы вдохновляем друг друга», - сказал он.

Эльдар Гаджиев отметил, что на его выставках представлены ковры на темы всех трех религий — христианства, иудаизма и ислама: «Нас объединяет гораздо больше, чем разъединяет. Искусство должно вдохновлять, воспитывать вкус и нести идеалы мира».

Представляем вниманию читателей полную видеозапись передачи: