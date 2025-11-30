Назван объем ненефтяного экспорта Ирана в Грузию

БАКУ /Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 октября 2025 года) объем экспорта ненефтяных товаров из Ирана в Грузию составил около 330 тыс. тонн на сумму 132 млн долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенного управления Ирана.

Согласно статистике, за 7 месяцев объем ненефтяного экспорта Ирана в Грузию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 октября 2024 года) сократился на 2,8% в стоимостном выражении и увеличился на 2,5% в весовом выражении.

За 7 месяцев прошлого иранского года Иран экспортировал в Грузию 322 тыс. тонн ненефтяных товаров на сумму 136 млн долларов США.

Иран экспортировал в Грузию сельскохозяйственную продукцию, сталь, различные виды труб, минералы, стеклянную тару и т. д.

Согласно статистике, товарооборот Ирана с Грузией за первые 7 месяцев составил около 343 тысяч тонн на сумму около 174 миллионов долларов США. Товарооборот снизился на 29% в стоимостном выражении и на 4% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следует отметить, что, согласно статистике Таможенного управления Ирана, ненефтяной экспорт Ирана за первые 7 месяцев составил около 92 миллионов тонн на сумму 32 миллиарда долларов США. За первые 7 месяцев ненефтяной экспорт Ирана снизился на 1,88% в стоимостном выражении и увеличился на 3,2% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.