Премьер-министр Кыргызстана проголосовал на досрочных парламентских выборах

Кыргызстан Материалы 30 ноября 2025 15:04 (UTC +04:00)
Премьер-министр Кыргызстана проголосовал на досрочных парламентских выборах
Фото: Кабинет Министров Кыргызской Республики

Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
БИШКЕК/ Trend/ - Председатель Кабинета Министров и Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев проголосовал на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Кабинет Министров Кыргызстана, он отдал свой голос на избирательном участке №1123, расположенном в средней школе №26 города Бишкека.

В Кыргызстане 30 ноября 2025 года проходят досрочные парламентские выборы. В стране работают 2,492 избирательных участка, за рубежом открыто около 100 участков. Право голоса имеют граждане, достигшие 18 лет и прошедшие биометрическую регистрацию. В официальных списках избирателей зарегистрировано более 4,29 миллиона человек. Голосование продлится до 20:00 по местному времени, предварительные результаты ожидаются вскоре после закрытия участков.

Выборы проходят после самороспуска предыдущего парламента 25 сентября, который был проведен с целью разделения парламентской и президентской кампаний. В выборах участвуют более 460 кандидатов, по три депутата будут избраны от каждого из 30 избирательных округов.

