Уникальный артист Ахмед Агдамский и его легендарные женские партии – по следам творческого наследия (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялась впечатляющая концертная программа, посвящённая творческому наследию великого азербайджанского оперного певца и заслуженного деятеля искусств Ахмеда Бадалбейли (1884–1954), более известного как Ахмед Агдамский, сообщает Trend Life.

Ахмедбек Бадалбейли родился в городе Шуша и с юных лет проявлял невероятную страсть к сцене - он участвовал в народных постановках и посещал кружки театральных любителей. Его профессиональная актёрская карьера началась в 1910 году в театральной труппе благотворительного общества "Ниджат", а в 1916 году он снялся в первой азербайджанской кинокомедии "Аршин мал алан" по мотивам оперетты Узеира Гаджибейли. В 1923 году А.Бадалбейли создал в Агдаме собственную театральную труппу, продолжая развивать национальное музыкальное искусство.

На заре становления азербайджанского драматического и музыкального театра женских исполнительниц не было, и роли дам исполняли мужчины. Именно Ахмед Агдамский, по приглашению своего двоюродного брата, великого композитора Узеира Гаджибейли, стал первым исполнителем партии Лейли в опере "Лейли и Меджнун" и считается лучшим мужчиной-интерпретатором этой роли. Позднее он блестяще сыграл главные женские партии в спектаклях "Асли и Керем", "Не та, так эта", "Аршин мал алан", "Муж и жена", "Рустам и Зохраб", "Шах Аббас и Хуршидбану". Его лирический тенор, виртуозное исполнение женских партий и мугамные интерпретации сделали его уникальным явлением в истории азербайджанской музыкальной культуры. Позже он стал играть и мужские роли. Помимо этого занимался и педагогической деятельностью.

Концертная программа, подготовленная на основе бессмертных произведений Узеира Гаджибейли в честь его 140-летия, впечатляла масштабом и эмоциональной насыщенностью. Под режиссурой заслуженного деятеля искусств Хафиза Гулиева на сцене выступили солисты - народная артистка Гюльяз Мамедова, заслуженные артисты Арзу Алиева, Эльнур Зейналов, Турал Агасиев, а также Тофиг Шыхиев, Марьям Мамедова, Айдан Гулиева, Гюнель Гаджиева, Айтен Махаррамова, Афаг Агаева, Муталлим Демиров и Хаял Гусейнов.

Музыкальное сопровождение обеспечил виртуозный ансамбль: Рустам Муслимов (тар), заслуженный артист Тогрул Асадуллаев (кяманча), Мехта Мухаммедализаде (канун), Рафаэль Аскеров (балабан), Сиявуш Керимов (нагара) и Ханыш Биньятов (гоша-нагара).

Гости вечера стали свидетелями подлинного музыкального торжества, где каждая партия переносила в эпоху становления азербайджанской оперы и мугама, а наследие Ахмеда Агдамского вновь ожило на сцене, наполняя зал непередаваемой атмосферой вдохновения и национальной гордости.

