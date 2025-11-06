"Цена счастья" в Гяндже: театральный вечер в честь 5-летия Победы в Отечественной войне (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Гянджинской государственной филармонии состоялся показ спектакля "Цена счастья" по произведению Сахиба Мамедова, представленный актёрами Азербайджанского государственного академического русского драматического театра.

Постановка приурочена ко Дню Победы в 44-дневной Отечественной войне, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

C вступительным словом выступил заслуженный артист Азербайджана Фирдовси Атакишиев, рассказав о творческом пути автора произведения и фестивальной истории постановки, удостоенной ряда престижных наград. Особую эмоциональную ноту вечеру придал артист театра Руфат Алиев, прочитав стихотворение, посвящённое Дню Победы.

После исполнения Государственного гимна Азербайджана зрители погрузились в атмосферу спектакля. Режиссёр-постановщик спектакля Рауля Турккан сумела объединить в одной сценической партитуре глубокий психологизм и искренние патриотические чувства, напомнив зрителю о цене мира и неугасимой силе человеческого духа. Эмоциональную глубину постановки подчеркивает народная песня "Сары гялин", в исполнении джазовой певицы Ульвии Рагимовой в аранжировке Анара Юсуфова. С первых минут публика ощутила искренность и эмоциональную силу актёрской игры. Финал был встречен бурными и продолжительными аплодисментами - зрители аплодировали стоя, многие не сдерживали слёз.

8 ноября, в день Победы, этот спектакль будет представлен на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра.

