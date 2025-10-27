В Агдаме организованы профессиональные театральные уроки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С 20 по 31 октября в Карабахском регионе продолжается цикл мероприятий под названием "Ветер культуры", организованный Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMİM) министерства культуры Азербайджана при поддержке Карабахского регионального управления культуры.

В рамках цикла 20-25 октября в Агдамском государственном драматическом театре (поселок Гузанлы) были организованы мастер-классы по проекту под названием "Уроки профессионального театра в регионах", сообщили Trend Life в пресс-службе MEMİM.

Основная цель проекта – повышение профессионализма коллектива, формирование активной творческой среды, привлечение внимания к современным тенденциям в исполнительском искусстве.

Теоретические и практические мастер-классы провели заслуженный деятель искусств, доцент кафедры "Драматическая режиссура и сценическая пластика" Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, режиссер Бахрам Османов и театровед, сотрудник MEMİM Даглар Юсиф.

Занятия были встречены коллективом театра с большим интересом и энтузиазмом.

Стоит отметить, что проект MEMİM "Уроки профессионального театра в регионах" реализуется с октября 2024 года.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!