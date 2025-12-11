В Будапеште проходит встреча один на один между Джейхуном Байрамовым и Петером Сийярто

БАКУ /Trend/ - В Будапеште проходит встреча один на один между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел.

Встреча проходит в рамках 3-го азербайджано-венгерского стратегического диалога. Министры рассмотрят двусторонние отношения стран, и в преддверии 3-го азербайджано-венгерского стратегического диалога еще раз подтвердят приверженность продвижению азербайджано–венгерского стратегического партнерства.

