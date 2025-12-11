Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Будапеште проходит встреча один на один между Джейхуном Байрамовым и Петером Сийярто

Политика Материалы 11 декабря 2025 19:18 (UTC +04:00)
В Будапеште проходит встреча один на один между Джейхуном Байрамовым и Петером Сийярто
Фото: Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - В Будапеште проходит встреча один на один между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел.

Встреча проходит в рамках 3-го азербайджано-венгерского стратегического диалога. Министры рассмотрят двусторонние отношения стран, и в преддверии 3-го азербайджано-венгерского стратегического диалога еще раз подтвердят приверженность продвижению азербайджано–венгерского стратегического партнерства.

Новость обновляется

