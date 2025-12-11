В Баку проходит презентация "Этнографической карты города-крепости Иреван"

БАКУ/Trend/ - При поддержке гранта Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики Общественное объединение Бакинский центр экспериментального творчества подготовил «Этнографическую карту города-крепости Иреван» и одноименный веб-сайт.

Как сообщает Trend, оба проекта в настоящее время представлены в Национальном музее истории Азербайджана.

В рамках этого проекта были собраны визуальные материалы, отражающие многовековой этнический ландшафт города-крепости Иреван, а также информация о религиозных и общественных объектах, существовавших на территории крепости.

Эта карта, подготовленная впервые, составлена на основе научно-этнографического подхода с сопоставлением визуальных и письменных архивных источников.

