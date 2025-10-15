Азербайджанский праздник в Каире - единство в танце и песне (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Каире прошел вечер азербайджанской культуры — яркое и трогательное событие, объединившее сердца под звуки музыки, ритмы танцев и свет искренней дружбы. Мероприятие было организовано при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры и собрало множество гостей, ценящих богатство культурного наследия, сообщила Trend Life участница мероприятия, лауреат международных конкурсов, хореограф Ленай Сеидализаде.

Торжество началось с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Египта.

С теплыми словами к собравшимся обратилась инициатор проекта, учёный и врач Сэнди Салим, имеющая египетские и азербайджанские корни. Она подчеркнула важность культурного диалога между народами, особенно через призму искусства и этнического разнообразия.

Особенным моментом стало выступление самой Сэнди Салим, исполнившей знаменитую азербайджанскую народную песню "Сары гялин" (Sarı Gəlin) - жемчужину фольклора, наполненную нежностью, грустью и глубокой национальной памятью.

Продолжением музыкального откровения стало танцевальное представление Ленай Сеидализаде, которая раскрыла перед зрителями красоту и темперамент азербайджанского танца. Были исполнены композиции "Тярякямя", "Мирзяи", "Аг чичяк", "Иннабы" и "101" - каждая из них стала рассказом без слов, наполненным эмоциями, ритмами земли и историей народа. Зрительный зал встретил выступление бурными аплодисментами.

Трогательным украшением вечера стало появление на сцене трёхлетнего Адама Хавваса - самого юного представителя азербайджанской диаспоры в Египте. В национальном костюме он сопровождал Ленай Сеидализаде в танце "Иннабы", став настоящим символом преемственности поколений и любви к родным корням.

"Этот вечер стал истинным торжеством дружбы народов. Перед гостями также выступила популярная египетская певица Шахиназ, были представлены традиционные танцы региона Саид и мистическое искусство танца танура - вращающегося дервиша. В мероприятии приняли участие представители и других тюркских стран, что сделало вечер особенно многогранным и насыщенным. Символично, что празднество проходило в резиденции посла Турции в Египте - месте, олицетворяющем братские связи между Азербайджаном, Турцией и Египтом", - отметила Ленай Сеидализаде.

В рамках мероприятия отметили также пятилетие конкурса "Открой Азербайджан в Египте", организованного Азербайджанским культурным центром в Каире. В торжественном разрезании юбилейного торта приняли участие директор Центра, доктор Сада Али и представитель азербайджанской общины в Египте Сабина Султан. Кульминацией вечера стал объединяющий танец "Яллы", в котором приняли участие более 150 гостей. Под звуки вдохновляющей песни Зульфии Ханбабаевой "Азербайджан" зал объединился в едином круге - в танце, отражающем дух дружбы, любви и уважения между народами.

