В Гяндже состоялся концерт в рамках XVII Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова состоялся концерт в рамках XVII Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

С приветственным словом к публике обратилась директор Гянджинской государственной филармонии, народная артистка, композитор Айгюн Самедзаде, торжественно открыв концертную программу. Далее выступила преподаватель Регионального колледжа при Гянджинском государственном университете Гюляр Гусейнова, подчеркнувшая значение юбилейных торжеств и роль музыкального наследия Узеира Гаджибейли в развитии национальной культуры.

Вечер продолжился выступлением оркестра народных инструментов, художественным руководителем и дирижёром которого является Хаял Гахраманов. В исполнении коллектива прозвучали как классические произведения великого композитора Узеира Гаджибейли, так и современные музыкальные интерпретации, созданные на основе азербайджанского национального наследия.

Проведение подобных мероприятий в рамках Международного музыкального фестиваля служит важной миссии - популяризации богатого музыкального наследия Азербайджана и укреплению культурного диалога между народами.

С 18 по 28 сентября в Азербайджане проходит XVII Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли, организованный Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана. Фестиваль, приуроченный к 140-летию Узеира Гаджибейли, является важным событием в культурной жизни страны. В нем принимают участие известные исполнители, музыкальные коллективы и музыковеды из Азербайджана и других стран мира. Представлены концерты, театральные постановки и различные культурные мероприятия. Фестиваль проходит в более 10 городах и регионах Азербайджана, а также в Ташкенте (Узбекистан), Вене (Австрии), Берлине (Германия) и Анкаре (Турция).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!