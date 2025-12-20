Азербайджан стал вторым крупнейшим поставщиком газа в Турцию в октябре 2025 г.

БАКУ /Trend/ - Азербайджан закрепил свою позицию среди трех крупнейших поставщиков природного газа в Турцию в октябре 2025 года, сообщает Trend со ссылкой на Управление по регулированию энергетических рынков (EPDK) Турции.

За отчетный период Турция импортировала из Азербайджана 996,80 миллиона кубических метров природного газа, что на 1,17 процента меньше по сравнению с показателем на октябрь 2024 года. При этом Азербайджан занял второе место среди поставщиков трубопроводного газа в Турцию после Российской Федерации, обогнав Исламскую Республику Иран по месячным объемам поставок.

За тот же период Турция импортировала из Исламской Республики Иран 820,11 миллиона кубических метров природного газа, что на 5,33 процента меньше, чем 866,31 миллиона кубических метров годом ранее. Российская Федерация сохранила статус крупнейшего поставщика, экспортировав в октябре почти 1,629 миллиарда кубических метров природного газа, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составил более чем 1,711 миллиарда кубических метров.

В целом, импорт природного газа в Турцию в октябре 2025 года составил почти 4,105 миллиарда кубических метров, увеличившись на 3,86 процента по сравнению с 3,952 миллиарда кубических метров годом ранее. Импорт трубопроводного газа составил 3,445 миллиарда кубических метров (снижение на 3,92 процента), а импорт сжиженного природного газа увеличился на 80,05 процента и составил 659,40 миллиона кубических метров.