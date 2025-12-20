Срок полномочий дисциплинарной комиссии адвокатов в Нахчыванской АР составит 5 лет

БАКУ /Trend/ - Срок полномочий дисциплинарной комиссии адвокатов в Нахчыванской Автономной Республике составит 5 лет.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О Коллегии адвокатов Нахчыванской Автономной Республики", который обсуждался на пленарном заседании Верховного Меджлиса 19 декабря.

Согласно проекту, адвокаты, в отношении которых ведется дисциплинарное производство, будут иметь права и обязанности, установленные законом и Положением о дисциплинарной комиссии адвокатов во время дисциплинарного производства.

