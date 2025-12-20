Назван объем импорта Ираном продукции из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - За 8 месяцев текущего иранского года (20 марта - 21 ноября 2025 года) импорт Ираном продукции из Азербайджана сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта - 20 ноября 2024 года) на 66,6% по стоимости и на 59,7% по весу.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на статистику Таможенной службы Ирана.

По статистике, импорт продукции из Азербайджана за 8 месяцев составил 3,74 тысячи тонн на сумму около 7,53 миллиона долларов США.

За аналогичный период прошлого года Иран импортировал из Азербайджана 9,29 тысячи тонн продукции на сумму около 22,6 миллиона долларов США.

Иран импортировал из Азербайджана различное оборудование, прессованную сою, профили и другую продукцию.

Отмечается, что за 8 месяцев несырьевая торговля Ирана с Азербайджаном составила приблизительно 580 тысяч тонн на сумму около 398 миллионов долларов. Торговый оборот снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,6% по стоимости и на 2,45% по весу.

Следует добавить, что, по данным Таможенной службы Ирана, импорт продукции в Иран за 8 месяцев составил 25,8 миллиона тонн на сумму 39,5 миллиарда долларов. Импорт продукции снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,3% по стоимости и увеличился на 3% по весу.