Сократился объем экспорта электроэнергии из Азербайджана в Иран

БАКУ/Trend/ - В январе-октябре текущего года из Азербайджана в Иран было экспортировано 23,9 миллиона кВт/ч электроэнергии.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по статистике, доход от экспорта этого объема электроэнергии составил 680 тысяч долларов США.

Экспорт электроэнергии в Иран по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился в объемном выражении на 6,6 миллиона кВтч или на 21,6 процента, а в стоимостном выражении - на 187,4 тысячи долларов США или на 21,6 процента.

В то же время за первые 10 месяцев 2025 года из Ирана в Азербайджан было продано электроэнергии на сумму 619 тысяч долларов США в объеме 2,2 миллиона кВтч.

Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в стоимостном выражении уменьшился на 213,8 тысячи долларов США или на 25,7 процента, а в объемном выражении - на 7,5 миллиона кВтч или на 25,6 процента.

Отметим, что в январе-октябре 2025 года из Азербайджана в целом в четыре страны - Россию, Грузию, Иран и Турцию - было экспортировано электрической энергии на сумму 64,5 миллиона долларов США в объеме 1,128 миллиарда кВтч.

Также за отчетный период из России, Грузии и Ирана в Азербайджан было импортировано 148,8 миллионов кВтч электроэнергии на сумму 6,6 миллиона долларов США.