Доходы Азербайджана от экспорта химпродукции возросли

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре текущего года из Азербайджана было экспортировано 1,001 миллиона тонн продукции химической промышленности.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

По информации, доход от экспорта продукции химической промышленности в этом объеме составил 301,7 миллиона ​​долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт указанной продукции сократился на 13,4 тысячи тонн или 1,3% по объему и увеличился на 36,1 миллиона долларов США или 13,6% в стоимостном выражении.

Экспорт продукции химической промышленности составил 1,29% по отношению к экспорту за 11 месяцев текущего года и 9,10% по отношению к экспорту ненефтяного сектора.

За 11 месяцев текущего года было экспортировано 387,7 тысячи тонн метанола (метилового спирта) на сумму 85,5 миллиона долларов США. Это на 9,4 миллиона долларов США или на 9,9% меньше по стоимости и на 53,3 тысячи тонн или на 12,1% меньше по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт метанола составил 0,37% от общего объема экспорта за 11 месяцев текущего года и 2,58% от экспорта в ненефтяном секторе.

Кроме того, за этот период была экспортирована 521 тысяча тонн азотных удобрений на сумму 163,4 миллиона долларов США, что на 50,6 миллиона долларов США или на 44,9% больше по стоимости и на 9,4 тысячи тонн или на 1,8% больше по объему, чем за первые 11 месяцев предыдущего года.

Экспорт азотных удобрений составил 0,70% от общего объема экспорта за 11 месяцев текущего года и 4,93% от экспорта в ненефтяном секторе.