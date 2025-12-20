Внешнеторговый оборот Азербайджана вырос за январь-ноябрь

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 44,589 миллиарда долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 1,480 миллиарда долларов США или 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из внешнеторгового оборота 23,401 миллиарда долларов США приходится на экспорт, а 21,188 миллиарда долларов США - на импорт. За прошедший год экспорт сократился на 937 миллионов ​​долларов США или 3,8%, а импорт увеличился на 2,416 миллиарда долларов США или 12,9%.

В результате во внешней торговле сформировался положительный баланс в размере 2,213 миллиарда долларов США, что на 3,353 миллиарда долларов США или в 2,5 раза меньше, чем в предыдущем году.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!