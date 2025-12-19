Когда лебеди танцуют – вихрь магии в Баку с участием ведущих солистов Мариинского театра (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева по представлению Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета был показан один из самых прославленных шедевров мирового искусства - балет Петра Чайковского "Лебединое озеро". Билеты были распроданы задолго до представления, а выступление стало настоящим праздником для ценителей классического балета, отмечено участием ведущих солистов Санкт-Петербургского театра "Мариинский", что придало вечеру особый международный статус, сообщает Trend Life.

"Лебединое озеро" - произведение, не теряющее своей магии на протяжении десятилетий, - предстало перед бакинской публикой в классической редакции. Спектакль был представлен в трёх актах и четырёх картинах, сохранивших традиции академического балета и его выразительный хореографический язык.

Центральные партии вечера исполнили признанные мастера сцены. Образ Одетты -Одиллии воплотила прима-балерина Мариинского театра Оксана Скорик, чьё исполнение отличалось утончённой лирикой, технической безупречностью и драматической глубиной. Партию принца Зигфрида исполнил ведущий солист Мариинского театра, заслуженный артист Азербайджана Тимур Аскеров, продемонстрировав благородство образа и высокий уровень сценического мастерства.

В роли зловещего Ротбарта выступил Агамир Мирзоев, создав выразительный и запоминающийся сценический образ. Ярким штрихом спектакля стала партия Шута, исполненная Мирайдыном Абдуллаевым, чьё артистичное и виртуозное исполнение было тепло встречено публикой.

Особое внимание зрителей привлекло па-де-труа, в котором выступили Аян Эйвазова, Лиана Прага и Тимур Одушев, продемонстрировав гармоничное ансамблевое взаимодействие и высокую технику.

Партии маленьких лебедей исполнили Юлия Ферштандт, Лейла Нариманидзе, Сабина Гаджидадаш и Динара Мамедова, а образы больших лебедей воплотили Лиана Прага, заслуженная артистка Эльмира Сулейманова и Сабина Мамедова, создав цельную и выразительную картину знаменитых массовых сцен балета.

Постановка опиралась на классическую хореографию Мариуса Петипа и Льва Иванова в редакции Александра Горского и Гамар Алмасзаде, что позволило сохранить историческую аутентичность спектакля и его художественную ценность.

Подготовку исполнителей осуществляли народные артисты Медина Алиева и Гулагасы Мирзоев, а также заслуженный артист Юрий Лобачёв.

Музыкальное сопровождение обеспечивал народный артист Джаваншир Джафаров, чьё дирижёрское мастерство подчеркнуло драматизм и поэтичность партитуры Чайковского. Спектаклем также руководил Юрий Лобачёв.

Концертмейстером выступила Зулейха Усубова, а художественное оформление спектакля принадлежит заслуженному художнику Азербайджанской ССР Энверу Алмасзаде.

Показ "Лебединого озера" стал значимым культурным событием, ещё раз подтвердив высокий уровень балетного искусства и большой интерес бакинской публики к классическим постановкам мирового репертуара.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

