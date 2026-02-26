...
Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 26 февраля 2026 19:14 (UTC +04:00)
Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)
Фото: Кабинет Министров Азербайджанской Республики

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - 26 февраля состоялось заседание Экономического совета Азербайджана.

Как сообщили Trend в Кабинете министров, в повестке дня заседания, которое проходило под руководством председателя Совета, премьер-министра Али Асадова, подробно обсуждались актуальные вопросы, поднятые предпринимателями в областях «Суд и право» и «Процедуры государственных закупок», подготовленные «Рабочей группой по реформам, направленным на устранение препятствий и трудностей для предпринимательства и улучшение деловой среды».

По вопросам повестки были заслушаны доклады помощника Президента Азербайджанской Республики, руководителя Рабочей группы Натига Амирова и председателя Административной коллегии Верховного суда Хагани Мамедова.

По представленным на заседании вопросам выступили члены Экономического совета и приглашенные, председатель Верховного суда Азербайджанской Республики Инам Керимов, министр юстиции Фарид Ахмедов и председатель Государственного агентства по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики Эльнур Багиров.

В заключение с учетом мнений и предложений участников заседания были приняты решения о подготовке поправок к проектам соответствующих нормативно-правовых актов для решения обсуждавшихся вопросов и их представлении в Кабинет министров Азербайджанской Республики и даны поручения профильным структурам.

