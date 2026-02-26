...
Президент Ильхам Алиев: На примере Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида мы видим несгибаемый дух азербайджанского народа

Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
БАКУ /Trend/ - Сегодня на примере Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида мы видим несгибаемый дух азербайджанского народа.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Ходжалинского геноцида.

«Потому что наш народ, который на протяжении тридцати лет сталкивался с такой несправедливостью – ведь Ходжалинский геноцид, которому подвергся наш народ, был одним из самых кровавых преступлений XX века, - сохранил свое достоинство, самоуважение, веру», - отметил глава государства.

