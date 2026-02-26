...
Президент Ильхам Алиев: Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида станет воплощением нашей неизгладимой памяти

Политика Материалы 26 февраля 2026 17:07 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Айсель Мамедли
БАКУ/ Trend/ - Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида станет воплощением нашей неизгладимой памяти.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.

«Мы никогда не должны забывать Ходжалинский геноцид. Мы никогда не должны забывать зверства армянского государства. Мы никогда не должны забывать нашу историю, мы должны быть бдительными, всегда должны быть сильными, враг всегда должен бояться нас, так же, как боится сегодня. Именно благодаря этому страху азербайджанский народ сегодня живет в мире», - подчеркнул глава государства.

