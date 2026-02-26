Сфера действия Соглашения о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией будет расширена

БАКУ /Trend/ - Достигнута договоренность о расширении сферы действия Соглашения о преференциальной торговле, подписанного между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова на странице в «X».

«В рамках бизнес-форума Грузия-Азербайджан-Турция было отрадно встретиться с министром торговли Турции Омером Болатом. Мы обменялись мнениями по вопросам углубления экономического партнерства, устойчивого увеличения товарооборота и инвестиций, совершенствования правовой базы для развития деловых связей, а также укрепления сотрудничества в сферах энергетики, промышленного производства, транспорта, логистики, туризма и других областях. В ходе обсуждений была достигнута договоренность о расширении охвата Соглашения о преференциальной торговле, подписанного между Азербайджаном и Турцией», - говорится в публикации.

Отметим, что 25 февраля 2020 года между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики было подписано Соглашение о преференциальной торговле (СПТ) с целью стимулирования торговли между двумя государствами.

Соглашение, вступившее в силу 1 марта 2021 года, предоставляет возможность экспорта ряда товаров в Турцию на льготных условиях - без уплаты импортной пошлины.

1 марта 2024 года в Турции вступил в силу протокол о внесении изменений в Соглашение о преференциальной торговле между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики.

Министр торговли Турции Омер Болат в рамках II Азербайджано–Турецкого инвестиционного форума, проходившего в Баку, сообщил Trend, что технические группы двух стран проводят анализ и оценочные работы по соглашению о свободной торговле.

«Официальная позиция заключается в том, что в свое время станет возможным подписание соглашения о свободной торговле между Турцией и Азербайджаном», - подчеркнул он.

Добавим, что по данным Государственного таможенного комитета, в январе текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Турцией составил 431,7 миллиона долларов США. Это на 51,6 миллиона долларов США или на 10,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В январе текущего года объем экспорта из Азербайджана в Турцию составил 268,2 миллиона долларов, что на 39,9 миллиона долларов США или на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетном месяце 19,5 миллиона долларов США из общего объема экспорта в Турцию пришлись на сырую нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород. Объем экспорта данной продукции составил 41,8 тысячи тонн. По сравнению с январем прошлого года экспорт этих товаров в Турцию в стоимостном выражении увеличился на 15,3 миллиона долларов США или в 4,6 раза, а в объеме - на 33,1 тысячи тонн или в 4,8 раза.

Кроме того, в отчетном месяце из экспортных операций Азербайджана в Турцию 31,4 миллиона долларов США пришлись на ненефтяную продукцию, что на 5,7 миллиона ​​долларов США или 15,3% меньше, чем в январе 2025 года. Экспорт ненефтяной продукции в Турцию составил 11,72% от общего объема ненефтяного экспорта Азербайджана. Таким образом, Турция заняла 4-е место в списке стран, в которые Азербайджан экспортирует наибольшее количество ненефтяной продукции в отчетном месяце.

В отчетный период из Турции в Азербайджан было осуществлено экспортных операций на сумму 163,6 миллиона долларов США, что на 11,6 миллиона долларов США или 6,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В прошлом году объем товарооборота между Азербайджаном и Турцией приблизился к 6 миллиардам долларов США.