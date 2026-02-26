...
Премьер-министр Эфиопии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Политика Материалы 26 февраля 2026 17:00 (UTC +04:00)
Премьер-министр Эфиопии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Фото: Пресс-служба премьер-министра Эфиопии

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Федеративной Демократической Республики Эфиопия Абий Ахмед Али прибыл в Азербайджан с официальным визитом.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Эфиопии встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.

