Премьер-министр Эфиопии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Федеративной Демократической Республики Эфиопия Абий Ахмед Али прибыл в Азербайджан с официальным визитом.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Эфиопии встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.

