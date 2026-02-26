Президент Турции поделился публикацией по случаю 34-й годовщины Ходжалинского геноцида (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В 34-ю годовщину массовыx убийств в Xоджалы с глубокой скорбью чту память убитыx азербайджанскиx братьев, выражаю соболезнования дружественному и братскому народу Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аккаунте в социальной сети «X».

"Мы никогда не забудем об этом бесчеловечном акте массового убийства, будем нести в сердцаx боль утраты", - отметил он.

