...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Турции поделился публикацией по случаю 34-й годовщины Ходжалинского геноцида (ФОТО)

Политика Материалы 26 февраля 2026 18:22 (UTC +04:00)
Президент Турции поделился публикацией по случаю 34-й годовщины Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Фото: Сайт президента Турции

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В 34-ю годовщину массовыx убийств в Xоджалы с глубокой скорбью чту память убитыx азербайджанскиx братьев, выражаю соболезнования дружественному и братскому народу Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аккаунте в социальной сети «X».

"Мы никогда не забудем об этом бесчеловечном акте массового убийства, будем нести в сердцаx боль утраты", - отметил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Президент Турции поделился публикацией по случаю 34-й годовщины Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Президент Турции поделился публикацией по случаю 34-й годовщины Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости