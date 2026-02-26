Обсужден вопрос повышения доступности цифровых финуслуг в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обсуждены возможности расширения доступа к цифровым финансовым услугам и инновационным решениям в Азербайджане.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

По информации, председатель Центрального банка Талех Кязимов встретился с представителями организаций, не являющихся членами Азербайджанской ассоциации финтех-компаний (AzFina).

В рамках встречи обсуждались направления институционального развития финтех-экосистемы, а также возможности расширения доступа к цифровым финансовым услугам и инновационным решениям.

В ходе обсуждения был проведен обмен мнениями по вопросам открытого банкинга, концепции "Узнай своего клиента" и законопроекта "О рынке криптоактивов" с приоритетными направлениями и стратегическими инициативами, поддерживающими развитие сектора финансовых технологий Центральным банком. Кроме того, были подчеркнуты возможности, создаваемые системой платежей AÖS, и важность специального режима регулирования.

На встрече также были обсуждены трудности, с которыми сталкиваются организации, отмечена необходимость укрепления совместной деятельности и взаимодействия между организациями.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!