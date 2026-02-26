"Это был мой долг перед теми жертвами…" – слова азербайджанского кинорежиссера (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств в рамках проекта "Кино в музее" состоялась демонстрация художественного фильма режиссера Ильгара Сафата "Родная земля", сообщает Trend Life.

На экране художественным языком рассказывается о любви к Родине, о памяти и судьбах людей. Напоминая о фактах из истории болезненного конфликта, кровавой резне мирного населения в Ходжалы, создатель картины особо подчеркивает духовную ценность возвращения на родную землю. Фильм вызвал глубокие эмоции у зрителей.

На мероприятии почтили память жертв Ходжалинского геноцида, подчеркнув важность сохранения исторической памяти через киноискусство, дающее возможность более глубокого понимания и осмысления сути чудовищного геноцида.

В завершение мероприятия состоялась встреча с режиссером, на которой участники имели возможность поделиться своими впечатлениями о картине, выразить свое мнение, а также получить искренние ответы на свои вопросы. Такая встреча стала ценным опытом для всех участников, помогая лучше понять серьезный посыл, заложенный в фильме. "Это был мой долг перед теми жертвами, что были принесены нашим народом в трагические 90-е годы", - сказал режиссер картины Ильгар Сафат.

Данный показ стал значимым событием, объединяющим искусство и память в рамках проекта «Кино в музее», направленного на укрепление исторической осознанности, ведь без знания своей истории невозможно строить будущее.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

