Узбекистан и китайская компания CNPC обсудили сотрудничество в нефтегазовой отрасли

ТАШКЕТ /Trend/ - 31 октября в министерстве энергетики Узбекистана состоялась встреча с делегацией Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) под руководством председателя Дай Хоуляна, передает Trend.

Согласно информации, во встрече приняли участие министр энергетики Журабек Мирзамахмудов, председатель CNPC Дай Хоулян, а также руководители ведущих предприятий нефтегазового сектора.

Было отмечено, что сотрудничество между Узбекистаном и Китаем стабильно развивается по всем направлениям, включая топливно-энергетическую сферу, и выходит на уровень стратегического партнёрства. Особый акцент был сделан на итогах встречи Президента Шавката Мирзиёева с председателем CNPC 2 сентября 2025 года в Пекине, которая придала новый импульс двустороннему взаимодействию.

В ходе переговоров обсуждались перспективные направления взаимодействия, такие как строительство газопровода «Центральная Азия — Китай», освоение газоконденсатных месторождений в Бухарской области, создание подземного хранилища газа, развитие новых месторождений, а также подготовка квалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли.