В Кыргызстане введены в эксплуатацию пять малых ГЭС общей мощностью более 41 МВт

БИШКЕК /Trend/ - С начала 2025 года в Кыргызстане активно развивается сектор возобновляемой энергетики. В эксплуатацию введены пять малых гидроэлектростанций суммарной мощностью 41,29 МВт, сообщает министерство энергетики страны, передает Trend.

Сообщается, что к числу новых объектов относятся:

– Аксыйская ГЭС (4,75 МВт);

– Боз-Учукская ГЭС (5,54 МВт);

– Койсуйская ГЭС (9 МВт);

– Ысык-Атинская ГЭС-2 (4 МВт);

– Кара-Кульская ГЭС (18 МВт).

До конца года планируется запуск ещё четырёх малых гидроэлектростанций общей мощностью 3,93 МВт. Помимо этого, в стране функционирует солнечная электростанция мощностью 1,95 МВт, которая вносит вклад в развитие возобновляемых источников энергии.

Отмечается, что в 2025 году также подписаны инвестиционные соглашения с частными компаниями на строительство пяти солнечных и одной ветровой электростанции общей мощностью 3150 МВт.