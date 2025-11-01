Рынок страхования имущества в Азербайджане вырос за январь-сентябрь

БАКУ/Trend/ - За январь-сентябрь текущего года объем сборов по страхованию имущества страховыми компаниями Азербайджана составил 182,665 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 16,4 миллиона манатов или на 9,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

При этом объем выплат по страхованию имущества за отчетный период составил 31,329 миллиона манатов. Это на 7,7 миллиона ​​манатов или на 32,6% больше, чем за январь-сентябрь 2024 года.

Следует отметить, что за январь-сентябрь текущего года 16 страховых компаний Азербайджана собрали 1,157 миллиарда манатов страховых премий. Это на 133,5 миллиона манатов или на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем выплат, осуществленных страховыми компаниями за отчетный период, составил 683,896 миллиона манатов. Это на 130,1 миллиона манатов или 23,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!