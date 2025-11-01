Увеличился товарооборот между Грузией и Азербайджаном за январь-сентябрь 2025 г.

БАКУ /Trend/ - Объем торговых операций между Азербайджаном и Грузией в январе-сентябре текущего года составил 624 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Согласно информации, это на 51,7 миллиона долларов США, или на 9% больше показателя за аналогичные месяцы 2024 года.

В текущем году из Азербайджана в Грузию было экспортировано продукции на сумму 495,5 миллиона долларов США. Это на 9,9 миллиона долларов США, или на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В то же время в январе–сентябре 2025 года из Грузии в Азербайджан были осуществлены импортные операции на сумму 128,5 миллиона долларов США, что означает рост на 42,8 миллиона долларов или на 49,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следует отметить, что за первые девять месяцев 2025 года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 35,375 миллиарда долларов США. Это на 877 миллиона ​​долларов США, или на 2,5% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Общий объём внешнеторгового оборота составил 18,606 миллиарда долларов США по экспорту и 16,769 миллиарда долларов США по импорту. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сократился на 1,248 миллиарда долларов (или на 6,3%), а импорт увеличился на 2,126 миллиарда долларов (или на 14,5%).

В результате во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 1,837 миллиарда долларов США. Это в годовом сравнении на 3,374 миллиарда долларов США, или в 2,8 раза меньше.