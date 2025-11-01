Активы банков Азербайджана продолжают расти

БАКУ/Trend/ - По состоянию на 1 октября 2019 года совокупные активы действующих в Азербайджане банков составили 56,138 миллиарда манатов, совокупные обязательства - 48,968 миллиарда манатов, а балансовый капитал - 7,170 миллиарда манатов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Центральный Банк Азербайджана.

Согласно информации, активы банковского сектора увеличились на 10,4% по сравнению с 1 октября предыдущего года.

В сентябре совокупные активы и обязательства банков выросли на 0,8%, а балансовый капитал - на 1,3%. Кредитный портфель банков за отчетный месяц увеличился на 2%, или на 571,4 миллиона манатов, достигнув 29,276 миллиарда манатов.

Структура кредитного портфеля:

Бизнес-кредиты - 53,1% (15,545 миллиарда манатов)

Потребительские кредиты - 31,4% (9,183 миллиарда манатов)

Ипотечные кредиты - 15,5% (4,548 миллиарда манатов).

В структуре обязательств банков преобладает депозитный портфель, который составляет 74,7% от общего объема обязательств, или 36,588 миллиарда манатов. Из них 58% (21,211 миллиарда манатов) - депозиты юридических лиц, а 42% (15,377 миллиона манатов) - физических лиц (без учета депозитов физических лиц, занимающихся индивидуальным предпринимательством).

На долю национальной валюты приходится 67,7% депозитов физических лиц (10,405 миллиарда манатов), на долю иностранной валюты — 32,3% (4,972 миллиона манатов). Срочные депозиты составляют 63,2% депозитного портфеля физических лиц (9,720 миллиарда манатов).

В сентябре срочные депозиты физических лиц выросли на 1,7%, или на 159,5 миллиона манатов, а депозиты до востребования увеличились на 2,4%, или на 131,4 миллиона манатов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!